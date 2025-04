$!El Pirelli P Zero ofrece su mejor versión cumplidos los 40 años

El nuevo P Zero mejora en dos aspectos clave: maniobrabilidad y frenada , tanto en seco como en mojado. Las pruebas en circuito hablan por sí solas. La distancia de frenado se ha reducido y el control es más preciso, sin perder el confort ni el rendimiento que caracteriza a esta gama. De hecho, el neumático ha logrado la etiqueta ‘A’ en adherencia sobre mojado, algo que no todos consiguen.

Pirelli no ha querido quedarse atrás en la transición hacia la movilidad eléctrica . Muchas de las versiones del nuevo P Zero incluyen la tecnología ELECT , desarrollada para coches eléctricos e híbridos enchufables. Esta solución mejora la autonomía (hasta un 10% más, según la marca) gracias a una menor resistencia a la rodadura , y gestiona mejor el par motor alto típico de este tipo de vehículos. El ruido también se reduce.

Desde su creación, el P Zero ha estado ligado a lo mejor del automovilismo. Más de 3.000 versiones específicas han sido desarrolladas para coches como el Ferrari F40, el McLaren P1 o el Porsche 911. Pero también para modelos más actuales de Audi, BMW o Mercedes. Es un producto que ha sabido adaptarse a cada generación sin perder su esencia: prestaciones, seguridad y ese punto de deportividad que lo ha hecho famoso.

Pero la gama P Zero no se limita a este nuevo lanzamiento. Incluye productos como el P Zero E, pensado para sostenibilidad y movilidad eléctrica; el P Zero R, más radical; el Trofeo RS, para circuito con homologación para calle, o el Winter 2, optimizado para invierno. Cada uno cubre un tipo de conductor, pero todos comparten el mismo ADN de altas prestaciones.