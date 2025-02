Aunque pueda parecer algo lógico y entendible, ya que muchas estaciones de ITV pueden tardar bastantes meses en darte la cita, la normativa es clara . Desde AECA-ITV aseguran que no está permitido conducir sin la ITV en regla, da igual la situación y contexto .

Así pues, te estarás preguntando cuál es la solución para que esto no pase . La respuesta es sencilla, tener muy presente y controlado cuando caduca tu ITV para pedir la cita con tiempo suficiente . Es más, la DGT suele mandar cartas a los domicilios avisando de que se pida la cita previa con tiempo. Además, esta inspección se puede hacer hasta 30 días antes de que venza.

Pese a que hayamos repasado que aunque tengas la cita previa te pueden multar por no tener la ITV pasada, también te puede llegar una nada más salir de la estación, incluso si la has pasado. Es un error que le puede ocurrir a cualquiera, pero que no querrás que te pase, ya que la broma serían 200 euros.