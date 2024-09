La época fuerte de viajes en España ya ha pasado, pero pese a ello los controles en carretera no cesan . Son una herramienta muy buena para que los agentes de tráfico se aseguren de que todo está en orden.

Los controles de la Guardia Civil o la Policía no solo son de drogas o alcohol, sino que también pueden pararte para revisar que toda la documentación está en regla. Además, incluso existe una ITV en carretera que es aleatoria.

Por ello, independientemente del control por el que te hayan parado, los agentes de tráfico suelen usar una pregunta que tiene cierta trampa. Estamos hablando de la mítica: “¿Sabe usted por qué le he parado?”. Pese a que parezca que esta pregunta no guarda peligro alguno, la realidad es que tiene una clara intención de confesión.

Ante esto, debemos responder con un simple y conciso “no lo sé”, ya que si el agente nos hace esta cuestión, en algunas ocasiones, será porque no saben si hemos cometido todavía una infracción. Por ello, si respondes con la típica “por exceso de velocidad” o por “me he saltado un STOP”, estarás dando a entender que has cometido un delito.