Lo primero y es más importante es mantener una actitud respetuosa y calmada durante todo el proceso del control. También debes cooperar con los agentes, ya que así todo será más fácil y fluido.

Además de estas actitudes, lo que no debes hacer nunca es negarte a obedecer las órdenes durante el control. Los agentes de tráfico tienen autoridad para dar instrucciones, y es obligatorio seguirlas, de no hacerlo podrías recibir una sanción dura.

Tampoco es nada aconsejable no querer realizar las pruebas pertinentes de alcohol o drogas, ya que si te lo piden estás obligado a hacerlas. Muchas veces puede ocurrir que te indignes porque te están pidiendo una prueba y no has consumido nada, pero en estos casos, si no tienes nada que esconder, no hay motivo para que rechaces hacer la prueba.