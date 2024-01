En estas fechas seguro que más de una vez se han empañado los cristales de tu coche debido a la lluvia o las bajas temperaturas. Si es el caso, seguro que alguna vez has oído hablar de algún que otro truco para hacer que se desempañen rápido o de alguna manera incluso de conseguir que no se empañen. A continuación te traemos un truco que te sorprenderá y que es fácil y muy útil para conseguir que tus cristales no se empañen.