Ver bien a la hora de conducir es un factor clave no sólo para tu seguridad sino también para que no te multen . En estas fechas en las que los parabrisas comienzan a estar congelados y empañados a veces es complicado tener una visión correcta, al menos nada más nos subimos al vehículo.

Seguro que si has madrugado alguno de estos días o has cogido el coche cuando hacía mucho frío, los cristales de tu vehículo estaban empañados y no veías todo lo bien que te gustaría. Si hay algo que no debes hacer en estos casos, es quitar el vaho con la mano, pues se quedará la marca, al igual que con un trapo. Lo recomendable es que actives el aire acondicionado y lo enfoques hacia los cristales al máximo durante unos minutos.

Si en cambio son tus retrovisores los que están empañados y tu coche no posee un sistema para hacer que se desempañen, hay un truco muy barato que puedes llevar a cabo. Aplicando una pequeña cantidad de pasta de dientes con un trapo seco sobre los retrovisores puedes conseguir que sean completamente impermeables y que no se empañen. El proceso a seguir es sencillo: