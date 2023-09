Seguro que más de una vez has pasado delante de un radar y has pensado que ibas a más velocidad de la permitida al mirar tu velocímetro pero, ¿es esto cierto? Algunas aplicaciones de navegación y la mayoría de los coches no muestran la velocidad real a la que estás circulando. A continuación te contamos por qué lo hacen y en qué puede beneficiarte.