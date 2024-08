Desde la DGT, en el año 2022 impuso más de 22.600 sanciones , lo cual supone una media diaria de 62 multas . No obstante, esos datos son incluso menores que los del año 2021, en el cual puso casi 28.000.

La infracción que más se comete en nuestro país es, precisamente, el exceso de velocidad. Durante el año 2021 se recaudaron casi 4 millones de euros por multas de esta índole.

Por esta razón la DGT no se replantea lo más mínimo cambiar la velocidad máxima de las carreteras españolas. Recordemos que en la actualidad no hay carreteras que superen los 120 Km/h y esto no se modificará de forma temprana.

Así pues, las estadísitcas hablan por si sola y dos de cada tres denuncias son por exceso de velocidad. Además, el 43% de los conductores en España superan esa velocidad máxima permitida.