La Dirección General de Tráfico (DGT) en España puede imponer una multa de 400 euros por llevar una bola de remolque en un vehículo si no se cumplen ciertas condiciones. La multa se debe a que llevar una bola de remolque cuando no se está utilizando puede considerarse peligroso y obstaculizar la visibilidad de la matrícula del vehículo. No obstante, no se trata de un elemento ilegal en España, pero debe seguir una serie de normativas.