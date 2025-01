Seguro que más de alguna vez, por pura cortesía, le has señalado a los peatones que crucen el paso de cebra. Sin embargo, existen muchos gestos que no están permitidos y que esconden más sobre las normas de circulación de lo que crees.

Muchos no lo saben o, simplemente, no se acuerdan de algunas normas y ese gesto está prohibido según el Reglamento General de Circulación. Por ello, es preciso recordar este punto si no quieres recibir una multa perfectamente evitable.