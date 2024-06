Como bien indica la ley, los policías y la Guardia Civil pueden y tienen todo el derecho a registrar los vehículos de toda España. No obstante, existe alguna excepción a la regla que no sería legal el registro.

Estamos hablando de los coches camperizados y de las autocaravanas. Se tratan de vehículos que, si están establecidos como vivienda habitual por el o los titulares, los agentes policiales solo podrían ingresar con una orden judicial, como pasa en cualquier casa de un ciudadano.

No obstante, pueden parar a este tipo de vehículos, lo que no podrán hacer es entrar dentro. También puede darse el caso de que el dueño les permita la entrada, ya que en ese caso sí que podrían proceder al registro. Sin embargo, se tratan de automóviles “fantasma” que sin esa orden judicial o con un permiso especial no podrán entrar al vehículo.