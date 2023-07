Estos coches con la etiqueta “0 emisiones” de la DGT dejarán de tenerla con los nuevos cambios del Gobierno

Se trata de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y seguro que has oído hablar de ellas o vives cerca de una. Estas zonas básicamente te afectan a la hora de circular con tu vehículo, ya que si no cuenta con una etiqueta determinada tu coche no podrá ni acercarse a las ZBE y en caso de hacerlo, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros.

La DGT y el Gobierno han decidido modificar la normativa medioambiental debido a la modernización de este sector, lo que se va a ver reflejado en unas mayores exigencias de cara a que puedas obtener la pegatina “0 emisiones” para tu vehículo.

Así, estas nuevas medidas afectarán a aquellos vehículos que no consigan hacer al menos 90 kilómetros en modo 100% eléctrico, ya que la pegatina “0 emisiones” se otorgará únicamente a los eléctricos al completo o a los híbridos enchufables que superen el kilometraje ya mencionado.

No obstante, no debes preocuparte si tu coche no cumple estas condiciones, pues esta nueva normativa sólo se aplicará a los vehículos nuevos, no a aquellos que ya están circulando por las carreteras españolas.