Etiqueta Eco (Azul y verde) : La mayoría de vehículos híbridos y de gas. Coches eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Etiqueta C (Verde) : Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015.

No estás obligado a llevar el distintivo medioambiental en el vehículo, ya que su colocación es voluntaria. Pero si no la llevas no podrás vas a poder beneficiarte de las ventajas que conllevan tener una pegatina Eco o Cero, y si es desfavorable igualmente te podrán multar mirando la matrícula por las cámaras de control.