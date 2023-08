Como ya sabrás, el parque automovilístico español es bastante más viejo que el de otros países europeos como Alemania. La edad media de los vehículos de nuestro país es de unos 14 años, lo que significa también que el mercado de segunda mano es mucho más fuerte que la venta de vehículos nuevos.

Las ayudas que propone el Gobierno para que los españoles puedan adquirir un coche nuevo con unas características más ecológicas no son en la mayoría de ocasiones suficientes para muchos ciudadanos, que tienen que conformarse con aguantar con su vehículo actual. Esto no supondría un problema si las ZBE no existieran en nuestro país, ya que lo que implica es que en el futuro muchos vehículos no podrán circular en muchos municipios españoles.