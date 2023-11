Aunque existe una normativa muy firme en lo referente a las matrículas y hacer cualquier tipo de modificación en ellas está considerado por la DGT como una infracción muy grave , hay algunos tipos de placas que seguramente no hayas visto nunca. A continuación te mostramos qué matrículas puedes encontrarte y su significado.

Aunque no está prohibido en el sentido estricto de la palabra, la DGT no permite a los conductores españoles modificar sus matrículas, al menos no de la manera que estamos acostumbrados a ver en otros países como Estados Unidos o Reino Unido. Los cambios que, básicamente, puedes hacer en tu matrícula, son discretos, y seguramente se te queden cortos.

La DGT permite modificar el fondo de la matrícula incluyendo diseños geométricos que no alteren el conjunto de las letras y los números y que permitan verlos correctamente. El marco también puede ser modificado con publicidad o alguna otra palabra o frase; y el material también puede variar entre metacrilato o metal, pero olvídate de poner las letras o números que tú quieras o colores llamativos, pues está completamente prohibido.