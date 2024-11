IM Efficiency ha creado un aparato que se denomina Solar On Top y permite que el alternador se alimente de energía solar, para que el motor no tenga que trabajar en este aspecto. De hecho, la energía solar que recogen estas baterías se puede usar para cargar teléfonos, iluminación, neveras, montacargas eléctricos y demás. Por lo tanto, este aparato, que solo pesa 6 kilos, permitirá que el motor no trabaje tanto y alargue su vida útil.