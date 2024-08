La DGT aclara este comportamiento: ¿se puede guardar el sitio para que otro aparque en la calle?

De hecho, hace muy poco en las redes sociales se ha viralizado un vídeo de una fuerte discusión entre dos personas en Talavera de la Reina, ya que una estaba guardando el sitio y no se apartaba y el otro quería aparcar. A partir de este vídeo han surgido muchas dudas sobre si es legal o no guardar el sitio en plena calle . Desde la DGT se aclara perfectamente.

La DGT aclara que este acto es totalmente ilegal , no por temas morales sino de tráfico ya que si bloqueas la entrada a ese sitio en la calle se considera obstrucción , al no tener la potestad para bloquear la calle. De hecho, si lo haces te puedes llevar una multa de hasta 80 euros .

Pese a las dudas que se tienen en torno a este comportamiento, no son pocas las personas que lo hacen cada dí a. En más de una ocasión algún familiar o amigo tuyo te ha dicho la típica frase: “aquí cerca hay un sitio, te lo guardo”. Sin embargo, poca gente sabe hasta qué punto esto es legal .

Además, otra de las razones de por qué esto no está permitido lo explica igual la DGT. El reglamento indica que los peatones no podrán quedarse en el arcén o calzada si existe un refugio cercano como, por ejemplo, la zona peatonal. Por ello, no te puedes quedar guardando el sitio, sino que deberás permanecer en el sitio seguro hasta que el coche llegue.

Así pues, el debate formado en torno al vídeo es sencillo de responder: la mujer estaba cometiendo una ilegalidad. Ante este tipo de situaciones, siempre lo más recomendable es llamar a la Policía y explicar la situación. De esta forma, ya podrás decirle a tus familiares y amigos que, la próxima vez, no hace falta que te guarden el sitio.