Este nueva incorporación se trata de Países Bajos, el cual dejó de llamarse oficialmente Holanda desde el año 2020. Así pues, el país neerlandés ha adoptado una medida que bastantes estados europeos ya tenían y en España generó un poderoso debate.

No obstante, este nuevo límite de velocidad hay que cogerlo con pinzas. Para empezar, esos 130 km/h sólo llegarán a tres autovías: de Lelystad-Nord a Ketel, entre la frontera de Alemania y Winschoten y, por último, la A7 entre Stevin y Lorentz. Además, las señales de tráfico no llegarán hasta dentro de unos pocos meses y no se pondrán en funcionamiento hasta finales de julio de 2025.