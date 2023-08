Para el “exterior” de tu vehículo, incluidas las ruedas y también las partes del motor como el nivel de aceite o la batería, lo más recomendable es que intentes aparcarlo a la sombra, de cara a evitar los rayos de sol directos. Para el interior , además de una buena sombra, es recomendable el uso del parasol , no solo para que tus asientos o volante no quemen cuando vas a utilizarlos sino para que sufran un menor desgaste con el paso del tiempo.

Lo cierto es que cuando más sufre tu coche es cuando lo enciendes y conectas el aire sin esperar unos minutos, pues, por así decirlo, le pillas “en frío” y puede sufrir un poco más la batería del vehículo o las partes del aire acondicionado. No obstante, al igual que el caso de apagar el coche con el aire encendido, esto dependerá de cada vehículo, pues algunos están mejor preparados que otros para estas situaciones.

Aún así, apagar el coche con el aire encendido es una acción poco recomendable. No se trata de pasar calor apagándolo media hora antes de que vayas a aparcar, pero nunca está de más desconectarlo un par de minutos antes de que vayas a apagar el coche para que no se acumule humedad en los conductos de ventilación, lo que puede llevar a una avería. De esta forma, el coche se mantendrá fresco hasta que lo apagues y tu aire acondicionado no se deteriorará.