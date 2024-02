Según los datos de la DGT , el 70 % de las víctimas mortales en siniestros de tráfico ocurren en vías interurbanas y normalmente son provocados por infracciones totalmente evitables . A la hora de conducir respetar la normativa de circulación es obligatorio no sólo por la multa que puedas llevarte , sino por tu seguridad y la del resto de conductores de la vía. Estas son las 5 infracciones más habituales en carretera:

Suelen producirse cuando el conductor no cede el paso al entrar en la vía transversal y provoca una colisión. Se trata de una de las infracciones más frecuentes y lesivas en carreteras convencionales y suele dar lugar a colisiones con lesiones graves e incluso mortales para la persona que ocupa el lado del impacto.

Ante un STOP debes detener tu vehículo siempre y ceder el paso a todos los vehículos que circulen por la carretera. Hasta que no estés seguro de que no se aproxima nadie no debes reanudar la marcha, y debes mirar todo lo posible a ambos lados.