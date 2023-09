Las ZBE cuentan también con otros inconvenientes, ya que en muchos casos se piensa que las restricciones de estas zonas afectan más a aquellas personas con un poder adquisitivo menor, ya que la compra de un vehículo eléctrico o híbrido no está al alcance de todos a pesar de las ayudas que ofrece el Gobierno.

Además, como seguramente te haya pasado, muchas personas no saben del todo en qué sitios no puede circularse y en cuáles sí, porque la señalización a veces puede resultar confusa o porque hay algunas ciudades que, a pesar de estar obligadas a tener una ZBE, aún no la han impuesto. No obstante, por fin hay una solución a este problema, y te la traemos a continuación.