Algunos clubes de fútbol no solo llevan un logo en la camiseta, llevan el ADN de una marca de coches que prácticamente les dio la vida. Equipos que no solo fueron patrocinados, sino fundados y sostenidos por gigantes automotrices, forjando su historia a la par que estas marcas fabricaban leyendas sobre ruedas. Desde épocas doradas en las que los goles y los motores rugían al unísono, hasta equipos que alcanzaron la gloria con el emblema de un coche en el pecho, estos clubes no existirían sin el impulso de las marcas.

La industria automotriz ha sido muy influyente en diversos aspectos de la vida. Como ya vimos algunos de los artistas musicales que hacen alusión en sus letras, también se pueden observar muchos clubes totalmente ligados al motor.