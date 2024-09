No obstante, pese a que parezca algo muy sencillo, existen ciertos comportamientos y errores que no debes cometer cuando te sirves tú mismo el combustible.

El teléfono móvil es una poderosa arma, pero también una gran fuente de distracciones . Lo más aconsejable es no usarlo y estar pendientes a repostar nuestro vehículo. En cuanto al motor y las luces , pese a que muchos conductores lo hacen regularmente, nunca está de más recalcarlo.

Los guantes de plástico son un habitual en todas las gasolineras de autoservicio, ya que ayudan a que nuestras manos no se queden expuestas a las manchas de gasolina. Sin embargo, muchos no los usan por las prisas o porque consideran que no son necesarios.