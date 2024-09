El post cuenta con muchas respuesta, en concreto con más de 60 en la fecha de este artículo. Las opciones traen algo de confusión entre los conductores, ya que las dos que cuentan con mayor número de respuestas son la B y C. Así pues, esta pregunta trae algo de trampa, ya que no es difícil que te confundas.

La respuesta correcta es la C, ya que no indica la longitud de un tramo, sino la distancia de inicio de ese tramo. Muchos en el post responden bien, pero no son pocos los que aseguran que es la B. No obstante, si fallaste a la pregunta no te sulfures, ya que la diferencia entre estas señales es algo mínima.