Madrid ZBE 2023: ¿hasta cuándo podré circular con mi coche?

El 1 de enero de 2023 fue una fecha marcada en rojo en el calendario de 149 municipios españoles por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y es que tal como se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde el 1 de enero del presente año todos los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes con una calidad del aire dañina para la salud, deben incorporar al menos una ZBE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos y mejorar la calidad del aire.

Hasta el momento, únicamente las grandes ciudades como Madrid y Barcelona contaban con una Zona de Bajas Emisiones en activo. No obstante, con la entrada en vigor de la nueva normativa, estas zonas protegidas irán extendiéndose por el resto del país. Sin embargo, como es de costumbre, todo cambio normativo crea una situación de inseguridad e incertidumbre entre los usuarios. Y es que en el caso de las ZBE, no todos los municipios han hecho los deberes a tiempo ni han ofrecido una información clara a los conductores, que no dejan de preguntarse si podrán circular con sus vehículos.

A lo largo de este artículo, nos centraremos en la Comunidad de Madrid y explicaremos todas las claves de su ZBE: cuántas zonas protegidas hay, qué vehículos tienen prohibida la circulación y qué restricciones tiene cada distintivo ambiental en la capital española, entre otras cosas.