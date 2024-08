Desde la empresa aseguran que colocar este paño o trapo húmedo no aumenta la velocidad de carga y, de hecho, interfiere con los monitores de temperatura, lo cual puede suponer otros riesgos para el sistema y daños.

Además, los Supercargadores de Tesla están preparados para ser capaces de combatir los temporales, por lo que en principio este truco no debería hacerse. No obstante, en los únicos que sí funciona este truco viral es en los más antiguos, ya que esos no cuentan con un mango refrigerado.