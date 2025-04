El motor de arranque es responsable de poner en marcha el coche. Si falla, el vehículo simplemente no encenderá. Generalmente, los problemas en esta pieza se deben a fallos eléctricos en la centralita, sensores o bobinas. De hecho, no hay una forma concreta de poder evitar fallos en este componente , por lo que siempre es recomendable ir de vez en cuando al taller y realizar revisiones en el coche.

Las bujías son fundamentales para la combustión del motor. Si están en mal estado, el coche podría no encender correctamente o incluso no arrancar. Un signo de que las bujías pueden estar fallando es un aumento en el consumo de combustible.

Cambiar este componente no sale barato , ya que sustituirla a tiempo cuesta hasta 500 euros , pero si se rompe, la reparación del motor podría superar los 3.000 euros . Por lo tanto, debes estar muy atento a la correa de distribución y no dejarlo pasar si quieres quedarte sin motor y pagar una dura avería.

Este componente permite el paso de corriente desde la batería al motor de arranque. Si falla, podría provocar que las luces parpadeen , los testigos no enciendan o que el motor de arranque no haga ruido.