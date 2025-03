Aunque muchos conductores creen que lo tienen todo en regla , un simple descuido puede salirte caro . Descubre qué papeles no pueden faltar en tu guantera si no quieres llevarte una sorpresa en el próximo control.

Es importante asegurarse de que los datos que aparecen en él están actualizados. De hecho, si cambias de domicilio, vendes o donas el vehículo, debes notificarlo a la Jefatura de Tráfico. No llevar el permiso de circulación contigo puede costarte una multa de 10 €. Pero si directamente no tienes este documento en regla, la sanción asciende a 500 € , como informan desde Carfax .

Puede parecer algo más que obvio, pero no son pocos los conductores que se dejan el carnet de conducir en casa. Además, no solo es que debas llevarlo encima, sino que si lo tienes caducado también te llevarás una buena sanción de 200 euros.

Tampoco debes olvidar que si te han puesto una restricción o prohibición de conducir, esto mismo es una multa de 500 euros, aunque no llegarás nunca a los 92 años sin conducir de un australiano. Es cierto que con la app miDGT no hace falta llevarlo en físico, pero siempre es recomendable, porque si no hay buena conexión para enseñar la documentación es como si no lo llevaras encima.