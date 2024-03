No es ningún misterio que la electricidad y el agua no “conectan” bien y pueden ser un auténtico peligro si llegan a juntarse . Debido a ello, muchas personas que han adquirido hace poco un vehículo eléctrico se preguntan si existe algún problema de cara a cargarlo en la calle cuando está lloviendo o si es posible que el coche sufra una avería o aún peor: que los dueños sufran un accidente . Si eres de los que tiene esta duda, te interesará lo que te contamos más abajo.

Como es lógico, una de las partes más importantes (por no decir la que más) de los coches eléctricos es sin duda alguna su batería . Muchas personas no son conscientes de la trascendencia de este elemento en el funcionamiento del vehículo , y por ello te traemos algunos consejos para que puedas prolongar su vida útil :

Aunque muchas personas puedan pensar que juntar un coche eléctrico con la lluvia puede llevar a provocar averías o incluso accidentes lo cierto es que están completamente equivocados. Como es lógico, las marcas de coches cuentan con sistemas de recarga en sus vehículos eléctricos que son completamente seguros y que están cerrados herméticamente para evitar posibles filtraciones de agua.

Además, el vehículo cuenta con un sistema que no aceptará ningún tipo de electricidad hasta que se determine que la conexión es segura y que no hay riesgo de electrocución o de dañar la propia batería. Por ello, si está lloviendo intensamente o incluso nevando no debes preocuparte, pues puedes cargar tu coche sin correr ningún tipo de riesgo.