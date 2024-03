Se acerca el fin de semana y son muchos los conductores españoles que van a coger el coche para moverse por el país o desplazarse a cualquier otra parte de la ciudad. Si es tu caso, hay algunas conductas que deberías tener en cuenta para poder circular con seguridad y no llevarte ningún susto en la carretera, ya que se esperan fuertes precipitaciones durante los próximos días. A continuación te contaremos todo lo que debes saber.

Otro elemento que debes revisar son los frenos , para que en caso de que tengas que realizar una frenada de emergencia no corras ningún peligro . Los pedales -algo que no suele tenerse en cuenta demasiado- también deben estar cuidados, ya que si presentan signos de desgaste tus zapatillas podrían resbalarse al accionarlos en caso de estar mojadas. Ten cuidado con la aparición de vaho , pues impedirá que veas la carretera correctamente.

Ante la inminente llegada de lluvias , es esencial que tengas el coche en perfecto estado para que no te lleves ningún susto cuando vayas a conducir . Para ello es importante, por ejemplo, tener los neumáticos en buen estado , con un dibujo que sea superior a los 1,6 mm ( en condiciones de lluvia es recomendable que sea de 3 mm). Además, también es importante que estén con la presión adecuada.

Por si no lo sabías, el aquaplaning es un deslizamiento incontrolado de un vehículo que se produce al atravesar una superficie de agua en la que los neumáticos no se agarran como deberían al asfalto. Lo más esencial que debes tener en cuenta si estás en una situación de aquaplaning es que no debes pisar el freno nunca, pues podrías provocar que las ruedas se bloqueen y que pierdas el control por completo.

Si al sufrir aquaplaning estás en una recta, únicamente tendrás que mantener el volante lo más firme posible y una velocidad constante, sin pegar acelerones ni frenazos. Si por el contrario estás en una curva, deberás mantener la trazada y no hacer ningún gesto brusco con el volante para mantener una correcta estabilidad en tu vehículo. Para evitar que se produzca es recomendable reducir la velocidad, ya que así es más probable que las ruedas se adhieran mejor a la calzada.