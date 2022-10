¿Puedo usar los sistemas ADAS en el examen de conducir?

El Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), la cámara trasera con detección de tráfico cruzado, la alerta de cambio involuntario de carril (LDW), el detector de fatiga y somnolencia, el sistema de frenada de emergencia BAS y EBA, el bloqueo del vehículo con alcoholímetro y la caja negra son los ocho sistemas que deben equipar obligatoriamente todos los coches nuevos. No obstante, algunos de estos sistemas ya forman parte del paquete de seguridad de muchos de los automóviles que están en circulación e incluso han llegado a los coches que utilizan las autoescuelas para preparar el examen de conducir de sus alumnos .

La Dirección General de Tráfico (DGT) regula mediante una Instrucción que entró en vigor el pasado 12 de septiembre los sistemas ADAS admitidos a examen . Tal como explica la DGT, dicha Instrucción “recoge los sistemas de ayuda a la conducción que podrán utilizarse durante las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, así como los criterios de calificación que deberán aplicarse. Los sistemas no recogidos en esta instrucción no serán admitidos, debiendo ser desactivados durante el examen en caso de que el vehículo venga provisto de ellos”.

El hecho de que estos sistemas estén admitidos por la DGT no significa que los puedas utilizar sin consecuencias. Ten en cuenta que si alguno de los sistemas se activa durante el examen, será el examinador el que interprete la situación y valore si merece una penalización o no .

En caso de que uno de los sistemas ADAS se active durante la prueba, el examinador valorará la actuación del alumno y penalizará la maniobra, o no, en función de su gravedad. Tal como aparece en la Instrucción, si durante el examen se activa, por ejemplo, el Frenado de Emergencia, “el examinador valorará la situación como si se tratara de una intervención del profesor y calificando en consecuencia: si la intervención del sistema es correcta para evitar accidente o falta eliminatoria, se calificará como tal; si la intervención es incorrecta por un exceso de anticipación o porque las circunstancias no lo requerían, no se calificará”.

Además, el examinador podrá pedir al alumno que active o desactive alguno de los sistemas ADAS permitidos en el examen, o que señale los mandos que los activan.