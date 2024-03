ITV voluntaria

Aunque no lo creas, muchos vehículos se pueden encontrar en mal estado aunque aparentemente no lo estén. Muchos conductores en España no revisan a menudo su vehículo y solo lo hacen cuando la ITV está próxima en el calendario, algo que puede ser peligroso de cara a mantener la seguridad mientras se conduce.

Para aquellos conductores que no saben cuál es el estado de su vehículo con certeza existen las ITV voluntarias, y si estás interesado en saber en qué consisten presta atención a todo lo que te contamos más abajo.