A muchos conductores se les ha podido olvidar que su ITV caduca en agosto, mientras están de viaje . Esto puede provocar tensiones al no saber qué se puede hacer si esto sucede, ya que no quieres recibir una multa .

Si esto te sucede es normal que no sepas realmente qué hacer y hasta puede ser que hayas decidido darte por vencido y arriesgarte a que te multen a la vuelta. Sin embargo, no tomes ese camino, ya que la solución es más sencilla de lo que parece.

La ITV es posible pasarla en cualquier zona de España, aunque no sea la comunidad donde tienes el vehículo matriculado. Por ello, simplemente busca una estación cercana a tu zona vacacional y pásala antes de volver de tu viaje.

No obstante, es aconsejable que no dejes esto para el último momento. Por ejemplo, hace no muchos meses la Generalitat de Valencia anunció que habría un plan para solucionar los problemas de colapso de sus estaciones de la ITV. Por ello, intenta no llegar a esta situación por lo que pueda pasar.