Cabe destacar que no es una herramienta nueva , ya que llevan en las carreteras mucho tiempo, pero recientemente se ha visto uno en León , lo cual ha activado las alarmas entre los usuarios.

La altura de estos camiones es idónea para atrapar las infracciones de los usuarios, ya que desde arriba se puede ver si el conductor está usando el móvil , si no llevas puesto el cinturón de seguridad o si te estás distrayendo con cualquier otra cosa.

La idea de estos vehículos es que pasen totalmente desapercibidos , es decir, que parezcan de verdad camiones comunes y corrientes que te encuentras a diario en la carretera. Sin embargo, la realidad es que estos mismos están hechos para poder captar a aquellos conductores que no tienen una conducción responsable .

No obstante, no es la única que está camuflada, porque la Guardia Civil observa te observa más de lo que piensas . Los drones y los helicópteros son de los más conocidos entre los conductores, pero cuando menos te lo esperas ahí están. Por lo tanto, conduce siempre con responsabilidad .

Además, estos camiones no están solos, porque suelen ir en compañía de otros dispositivos de la Guardia Civil como patrullas, tanto de coches como de motos. Por lo tanto, se trata de una herramienta útil para garantizar que la carretera es un lugar seguro.

Pese a ello, realmente estos camiones camuflados puedes encontrarlos en todas las carreteras más tarde o más temprano. No obstante, otros lugares en los que suelen operar son los arcenes, cunetas, después de puentes y las biondas del quitamiedos.

Aunque su finalidad es la de garantizar la seguridad vial, no son pocos los conductores que se muestran reacios a estos camiones, ya que consideran que solo quieren recaudar. Además, la DGT está persiguiendo duramente a aquellos que avisan por redes sociales, WhatsApp o Telegram sobre la ubicación de estos mismos.

Por lo tanto, si no quieres ser sorprendido por estos camiones de la Guardia Civil lo más sencillo es realizar una conducción responsable. Respetar los límites de velocidad, no distraerte con el móvil ni hacer maniobras temerarias son los mejores consejos para que no te multen los camiones camuflados de la Guardia Civil.