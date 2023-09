No obstante, existen muchas preguntas acerca de cómo rellenar el AdBlue en tu coche , cuál es su precio o incluso qué es lo que puede pasar si el depósito de AdBlue se agota por completo . Todas estas dudas te las resolvemos a continuación.

El AdBlue es un líquido incoloro e inoloro compuesto por agua desionizada con un 32,5 % de urea. Se trata de una sustancia que no es inflamable ni tóxica, lo que implica que no contamina el medio ambiente y por lo tanto se use en muchos vehículos diésel.

Desde 2014, el AdBlue se utiliza para que los vehículos de gasoil emitan menos gases contaminantes a la atmósfera. En concreto, la normativa Euro 6 (vigente desde el año anteriormente mencionado) limita las emisiones de Óxidos de nitrógeno (NOx) a 80 mg/km, por lo que si tu coche diésel es relativamente nuevo probablemente utilice AdBlue.