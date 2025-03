El máximo exponente de la DGT ha sido bastante claro y directo sobre el futuro de esta medida . Para Pere Navarro, en una entrevista con Rac1 que ha recogido Europa Press, se trata de una “necesidad que no existe en España” .

Por lo tanto, Pere Navarro ha terminado de cerrar este tema con sus declaraciones: “En España no tendremos conductores de 17 años, por mucho que sea conducción acompañada. Es algo de los países nórdicos y como es voluntario, aquí les hemos afirmado que no estamos de acuerdo”. De hecho, el director general de Tráfico ha recalcado con esas palabras que es una medida opcional y, aunque en Europa se lleve a cabo, en España no llegará.