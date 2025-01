Tener destreza al volante no solo se basa en saber coger las curvas o pilotar como un protagonista de ‘Fust and furious’, ya que eso sirve en el circuito de carreras, pero no en la carretera. En esta última es necesario tener empatía, respeto y autocontrol.

Por lo tanto, la DGT ha publicado en su revista un manual de 10 normas que todo conductor cívico debería seguir. No solo por su seguridad sino por la del resto, ya que el civismo se basa en respetar las normas de convivencia. Aunque las leyes de tráfico se estudian en las autoescuelas, la realidad es que no muchas personas las siguen al pie de la letra.