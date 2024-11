Sin embargo, la ley no es tan clara en este aspecto y depende de una serie de factores para que una plaza de garaje pueda usarse como trastero o almacén . El principal problema viene en garajes comunitarios, ya que los que son individuales o si tienes uno propio no existen problemas reales.

Aunque no lo parezca, existe una ley que regula el uso de las zonas comunes en las comunidades de vecinos. Se trata de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y la realidad es que no existe algo concreto contra el uso de la plaza de garaje como un trastero. De hecho, esta normativa especifica que los propietarios pueden usar su plaza como ellos mimos crean oportuno.

No obstante, no te entusiasmes demasiado, ya que no se pueden causar daños al edificio ni obstaculizar al resto de vecinos de la comunidad. Por ello, esto no significa que puedas hacer lo que quieras en tu plaza de garaje, porque los estatutos de la comunidad también tienen mucho que decir.

La LPH es importante conocerla, pero las normas que haya en cada comunidad son incluso más importantes. Estos estatutos pueden prohibir que las plazas de garaje se usen de almacén, por lo que cada escenario será diferente a otros. Habrá comunidades en las que se permita y otras que no, así que revisa con detenimiento todas las normas.

De hecho, no te creas que solo involucra a estos apartados, porque el seguro juega un papel importante en todo esto. La compañía podría no cubrir los gastos si ellos consideran que la plaza de garaje no estaba teniendo un uso adecuado, por lo que es mejor pensarlo dos veces antes de empezar a poner cosas en tu plaza.