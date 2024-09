Aprobar el carnet de conducir y que la autoescuela te entregue la ‘L’ es un momento realmente importante y recordado por muchos. Con ella, ya eres oficialmente un conductor más en la carretera, aunque debes llevarla para que el resto sepan que todavía eres un principiante.

Es obligatoria durante los primeros 6 meses y no portarla tiene sus consecuencias legales. No obstante, hay una duda recurrente entre los noveles, pues las ventosas de la ‘L’ llegan a no pegar bien y es probable que mientras conduces se te caiga.