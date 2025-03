Seguro que más de una vez has aparcado con prisa o has dudado al entrar en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), preguntándote después si te habrán multado. Esa angustia de no saberlo hasta que la sanción llega a casa podría ser cosa del pasado.

Desde este jueves, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un innovador Sistema de Alerta de Denuncias de Tráfico (SADT), que envía un SMS en tiempo real cuando se detecta una infracción. Adiós a las multas sorpresa y hola a una conducción más informada. De hecho, ya puedes activar esta función si eres un conductor madrileño de forma sencilla.