Vas conduciendo tranquilamente cuando, de repente, un agente de la Policía Nacional o la Guardia Civil te da el alto. Tras pedirte la documentación, te lanza la pregunta: “¿Podemos registrar su vehículo?” En ese momento, te asaltan las dudas: ¿Es obligatorio permitirlo? ¿Necesitan una orden judicial? ¿Pueden revisar el maletero sin tu consentimiento? La respuesta no es tan simple como parece.

El registro de vehículos puede hacerse efectivo por la Guardia Civil, el cuerpo de seguridad en el que recae la vigilancia y control del tráfico. No obstante, también puede efectuarse por la Policía Nacional, la policía local o las policías autonómicas, pero no muchos tienen claro si esto es algo del todo legal o no.