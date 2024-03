Si no sabes muy bien cómo debes actuar para prolongar la vida útil de tu batería a continuación te daremos algunos consejos para que puedas hacerlo sin problema.

En la mayoría de las ocasiones en lo que se refiere a nuevas tecnologías solemos apurar la carga de los dispositivos al máximo, cuando no es nada recomendable para su salud. Con los coches pasa igual, y es que si en los vehículos de combustión se recomienda no entrar nunca en reserva en el ámbito de los eléctricos lo recomendable es no apurar la batería.

Rodar con poca energía no sólo puede hacer que te quedes tirado sino que puede acortar la vida útil de la batería a largo plazo. Esto no significa que debas cargarlo constantemente cada vez que lo utilices, sino que hagas un uso responsable de las cargas.