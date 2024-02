La respuesta, básicamente, es que sí. Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia Civil te para en un control, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa, en concreto de 80 euros.

Está claro que no se trata de una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te pongan la multa, pero es mejor no arriesgarse. Lo que debes tener claro es que no puedes manipular la pegatina de la ITV, puesto que la sanción es de hasta 12.000 euros y la pena de cárcel de entre tres y seis meses.