Con el alza de los precios de la gasolina en los últimos meses es normal que hayas pasado más tiempo del que querrías en una estación de servicio repostando. No obstante, si es así, te recordamos que hay algunas acciones que están completamente prohibidas y que, en caso de incumplirlas, pueden costarte hasta 100 euros de multa .

No obstante, si eres de los que no se fía de este tipo de estaciones de servicio, debes saber que también puedes encontrar las gasolineras más baratas de otras marcas a través de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze mientras estás realizando cualquier trayecto, aquí te enseñamos cómo configurar esta opción .

Además de estos consejos, existen algunas otras recomendaciones que puedes hacer a la hora de repostar para conseguir ahorrarte algo de dinero. No obstante, lo que debes tener claro es que hay algunos gestos que no podrás realizar en una gasolinera si no quieres enfrentarte a una sanción de 100 euros.

En concreto, estamos hablando del uso del teléfono móvil mientras repostas. Muchas personas lo usan, aunque sea inconscientemente mientras llenan su vehículo o mientras permanecen en el interior de este esperando. Se trata de una conducta que puede resultar remotamente peligrosa, pero que llega a ser sancionada con hasta 100 euros si te pillan.