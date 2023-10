Los vehículos eléctricos tienen casi un 60% menos de componentes que un vehículo de combustión, pero eso no significa que no necesiten un mantenimiento periódico. De hecho, la mayoría de las averías en estos vehículos suelen venir de elementos muy básicos que no se revisan y que con el paso del tiempo se estropean. A continuación te mostramos las averías más comunes de los coches eléctricos.