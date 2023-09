El Alcalde de Badalona anunció en el día de ayer a través de Twitter que la ciudad en que gobierna no solo se niega a implantar la normativa ZBE el próximo 1 de enero de 2024 sino que retrasará su entrada en vigor hasta dentro de tres años, en 2027.

Son muchos los españoles que piensan como Xavier Albiol y defienden que estas medidas son desproporcionadas. Badalona no es el único municipio que aún no ha implantado estas zonas, sino que hay otros muchos que de momento no hacen caso de las directrices del Gobierno, como Tres Cantos en Madrid o Ferrol en Galicia. No obstante, debes saber que esto no significa que no vayas a tener que enfrentarte a la normativa de las ZBE en el futuro si vives en alguna de estas ciudades.