Por el contrario, coches nuevos, deportivos , de lujo o con motores de alta cilindrada suelen ser más caros de asegurar , no solo por su valor, sino también por su mayor predisposición a siniestros.

Para ahorrar en el seguro, es esencial contratar sólo las coberturas que realmente necesitas. Si tu coche no es nuevo o muy caro, un seguro a todo no tiene mucho sentido. Un seguro a terceros con coberturas opcionales como asistencia en carretera o protección contra robo puede ser suficiente y mucho más asequible. A esto se le podría sumar incendio y lunas si no sube mucho el precio.