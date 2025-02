Imagina que un simple gesto con la mano te cuesta más que llenar el depósito . En un país europeo sucede, perder los nervios al volante no solo pone en riesgo tu paciencia, sino también tu cartera.

De esta forma, la ira es algo que en Alemania no se permite al volante. Es cierto que hay ocasiones en las que el estrés puede jugar malas pasadas, pero los teutones no dejan pasar ni una y se aseguran de que no los conductores eviten estas situaciones.