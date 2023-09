No hay que olvidar que los neumáticos son el único punto de contacto entre el coche y la carretera . De ellos ellos depende que el coche se mantenga firme o que resbale sobre el asfalto si hay mucha agua. Para poder evacuarla, el dibujo debe tener una profundidad de al menos 1,6 mm . Con menos de este surco se incrementan las posibilidades de sufrir el temido aquaplaning . Como no solemos llevar una regla en el bolsillo cuando conducimos, puedes hacerte una idea si tenemos la profundidad correcta con una moneda de euro . Basta con meterla en el dibujo y si asoma la línea dorada es que la goma está muy dsgastada y toca cambiar el neumático .

Cuando empieza a llover se reduce drásticamente la visibilidad al volante, y más si llevamos unas escobillas desgastadas en los limpiaparabrisas. Hay casos en las que incluso es peor ponerlos porque si la DANA es muy agresiva no logran evacuar nada el agua y lo único que hacen es ensuciar el cristal. Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo, recomienda cambiar los ‘limpias’ al menos una vez al año. Así que si todavía no lo has hecho, hazlo antes de que lleguen las tormentas. Y ya que estamos, no olvides rellenar el depósito del agua para el parabrisas.