En la vida de los motoristas los imprevistos en la carretera son una realidad constante y un peligro al que hay que enfrentarse cada dos por tres. No se trata solo del cuidado que hay que tener a la hora de tomar las curvas o de las condiciones meteorológicas a las que te enfrentas, existen peligros tan simples como un pinchazo que pueden tener muchas más consecuencias al ir en moto.

Parece que no, pero revisar con cierta frecuencia el estado de tus neumáticos, para asegurarte de que no están desgastados, o el nivel de los líquidos (tanto de frenos como de aceite), puede hacer que te ahorres más de un susto de cara a una posible avería. Y es que hay algunas averías que, por no ser detectadas a tiempo, pueden agravarse más de lo que te gustaría.